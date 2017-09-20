Джошуа Киммих: "Бавария" победила "Шальке" заслуженно"

Полузащитник "Баварии" Джошуа Киммих считает, что его команда заслуженно выиграла у "Шальке" в матче 5-го тура чемпионата Германии (3:0). Также он посетовал на ошибки, допущенные обеими командами в начале встречи.

- Я считаю, что обе команды в начале встречи сделали довольно много ошибок во время построения игры, - цитирует пресс-служба клуба Киммиха. - Мы заработали пенальти и довольно быстро смогли сделать счет 2:0. Однако мы позволили "Шальке" создать несколько моментов у наших ворот. Во втором тайме мы хорошо контролировали игру, позволили сопернику нанести лишь несколько дальних ударов. Считаю, что мы победили заслуженно.

Трансляция матча "Шальке" - "Бавария"