Джонатан Та: "Мы облажались в первом тайме матча с "Баварией"

Защитник "Байера" Джонатан Та признал, что леверкузенцы пропустили глупые голы в первом тайме матча 1-го тура чемпионата Германии против "Баварии" (1:3). По его мнению, во второй половине встречи команде не удалось переломить ход игры, несмотря на то, что моменты были.

- В первом тайме мы облажались, пропустили дурацкие голы после стандартов, - цитирует официальный сайт "Баварии" Та. - Во втором тайме у нас было много возможностей переломить игру. Нам это не удалось. "Бавария" этим воспользовалась и забила с пенальти. Но жизнь продолжается. Это был лишь первый матч.

Голкипер "Байера" Бернд Лено отметил, что команда не использовала созданные моменты.

Я испытываю смешанные чувства. Мы могли добиться большего. У нас было много моментов, но когда ты их не реализуешь в Мюнхене, становится сложно.

Текстовая трансляция матча "Бавария" - "Байер"