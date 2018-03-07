Джонатан Клинсманн: "Хочу закрепиться в "Герте"

Вратарь молодежной сборной США Джонатан Клинсманн намерен закрепиться в "Герте", за которую выступает с 2017 года. На данный момент сын легендарного нападающего сборной Германии Юргена Клинсманна провел за берлинский клуб одну встречу – в Лиге Европы против "Эстерсунда" (1:1).

– Матч с " Эстерсундом" был особенным – я наконец-то смог продемонстрировать себя не только моей команде, но и всем, – приводит ESPN слова Клинсманна-младшего. – В целом, я показал нормальный уровень. Это был хороший дебют, хотя я мог сыграть лучше, но тот опыт, который я получил, невероятен.