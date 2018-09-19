Джером Боатенг: "Уже обсуждал с Тухелем свою роль в "ПСЖ"

Защитник "Баварии" Джером Боатенг подтвердил, что летом мог перейти в "ПСЖ". По его словам, он контактировал с главным тренером парижан Томасом Тухелем.

– Я серьезно об этом думал, честно, – цитирует Süddeutsche Zeitung Боатенга. – Это был конкретный вариант для меня. Я обсудил его с семьей. Мы говорили с Тухелем о концепции футбола, о том, как "ПСЖ" будет играть, а также о роли, которую я мог бы сыграть в команде. Мне это все понравилось.

Когда узнал, что трансфера не будет, мне потребовалось еще день или два, чтобы переварить это. Но сейчас я собрался, полностью сосредоточен на игре за "Баварию".