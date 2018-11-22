Джером Боатенг - о лидерстве "Боруссии": "Смены власти в бундеслиге не произошло"

Защитник "Баварии" Джером Боатенг заявил, что в бундеслиге не произошло смены власти, несмотря на лидерство дортмундской "Боруссии".

- Смена власти в Германии? "Боруссия" сначала должна выиграть бундеслигу с большим отрывом в течение 6-7 лет подряд и обыграть нас со счетом 4:1 или 5:1, - приводит слова Боатенга Get German Football News. - Этого не произошло, поэтому смены власти нет. Это всего лишь этап, на котором "Боруссия" заслуженно идет впереди нас.

Отметим, что "Боруссия" после 11 туров набрала 27 очков, оторвавшись от "Баварии", идущей пятой, на семь баллов.

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