12:50 | ФУТБОЛ — Германия

Дуглас Коста: "Удивлен тем, как быстро Анчелотти смог оказать влияние на "Баварию"

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Нападающий "Баварии" Дуглас Коста впечатлен тем, как быстро новый главный тренер команды Карло Анчелотти привил команде свой стиль игры. Итальянский специалист возглавил мюнхенцев этим летом после ухода Хосепа Гвардьолы. В первых трех играх сезона "Бавария" одержала три победы, забив в ворота соперника 13 голов и не пропустив ни одного.

- Лично, я был очень удивлен тем, как быстро Анчелотти смог оказать влияние на команду и привить свою манеру игры, - цитирует Kicker Косту. - Изменения четко видны на поле. Мы играем очень агрессивно и давим много на соперника. Переход был очень незаметным, а это говорит о способностях тренера.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Ботаникум

Папа Карло - это, пожалуй, лучшее на сегодняшний день в футбольном тренерском цехе по соотношению "тренер-человек-трофеи". Желаю удачи ему и его нынешней команде, "Баварии", которая и должна быть агрессивной, иногда даже до безжалостности, быстрой и ЭФФЕКТИВНОЙ. Как никак, баварцы - многолетние лидеры немецкого клубного футбола.

13:09

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