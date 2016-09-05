Дуглас Коста: "Удивлен тем, как быстро Анчелотти смог оказать влияние на "Баварию"

Нападающий "Баварии" Дуглас Коста впечатлен тем, как быстро новый главный тренер команды Карло Анчелотти привил команде свой стиль игры. Итальянский специалист возглавил мюнхенцев этим летом после ухода Хосепа Гвардьолы. В первых трех играх сезона "Бавария" одержала три победы, забив в ворота соперника 13 голов и не пропустив ни одного.

- Лично, я был очень удивлен тем, как быстро Анчелотти смог оказать влияние на команду и привить свою манеру игры, - цитирует Kicker Косту. - Изменения четко видны на поле. Мы играем очень агрессивно и давим много на соперника. Переход был очень незаметным, а это говорит о способностях тренера.