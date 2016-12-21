21:00 21 декабря | ФУТБОЛ — Германия

Дуглас Коста и Роббен - в стартовом составе "Баварии" на матч с "Лейпцигом"

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Стали известны стартовые составы "Баварии" и "Лейпцига" на матч 16-го тура чемпионата Германии. После 15 туров эти команды делят первую и вторую строчки в турнирной таблице бундеслиги, имея по 36 очков.

"Бавария": Нойер, Лам, Хуммельс, Хави Мартинес, Алаба, Видаль, Хаби Алонсо, Алькантара, Роббен, Дуглас Коста, Левандовски. Запасные: Ульрайх, Рафинья, Рибери, Бернат, Мюллер, Киммих, Ренату Санчеш.

"Лейпциг": Гулачи, Бернарду, Ильзанкер, Орбан, Хальстенберг, Демме, Кейта, Забитцер, Форсберг, Поульсен, Вернер. Запасные: Мюллер, Хедира, Берк, Шмиц, Кайзер, Зельке, Кальмар.

Трансляция матча "Бавария" – "Лейпциг"

 

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