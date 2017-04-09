Дубль Вранчича не спас "Дармштадт" от поражения от "Ингольштадта"

В матче 28-го тура чемпионата Германии "Ингольштадт" одержал победу над "Дармштадтом" - 3:2. В этой встрече дублем отметился нападающий "лилий" Марио Вранчич. Для "черных" данная победа стала третьей подряд.

Отметим, что команды завершили эту встречу вдесятером. На 87-й минуте с поля были удалены форвард "Дармштадта" Антонио Чолак и защитник "Ингольштадта" Ромен Брегери.

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28-й тур

"Ингольштадт" - "Дармштадт" - 3:2 (1:2)

Голы: Гросс, 19 (1:0). Вранчич, 33 (1:1). Вранчич, 39 - с пенальти (1:2). Коэн, 68 (2:2). Зуттнер, 72 (3:2).

"Ингольштадт": Хансен, Матип, Брегери, Зуттнер, Тиссеран, Гросс, Коэн, Киттель (Юнг, 89), Рожер (Моралес, 61), Леки, Лескано (Хинтерзеер, 90+2).

"Дармштадт": Эссер, Штайнхефер, Камавуака (Шипплок, 81), Хен, Холланд, Айтач Сулу, Хамит Алтынтоп, Вранчич (Гувара, 71), Сиригу, Чолак, Платте (Розенталь, 62).

Предупреждения: Чолак, 64. Зуттнер, 75.

Удаления: Чолак (Дармштадт), 87. Брегери (Ингольштадт), 87.

Судья: Грефе.

9 апреля. Ингольштадт. Стадион Audi Sportpark.