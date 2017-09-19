Дубль Рафаэла принес "Боруссии" из Менхенгладбаха победу над "Штутгартом"

Менхенгладбахская "Боруссия" на своем поле одержала победу над "Штутгартом" (2:0) в матче 5-го тура чемпионата Германии. В составе хозяев дубль оформил форвард Рафаэл.

После этой встречи "Боруссия" поднялась на 6-е место в турнирной таблице (8 очков). а "Штутгарт" опустился на 10-ю позицию (6 очков). В 6-м туре команда из Менхенгладбаха 23 сентября сыграет на выезде с дортмундской "Боруссией", а "Штутгарт" в этот же день дома встретится с "Аугсбургом".

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5-й тур

"Боруссия М" - "Штутгарт" - 2:0 (0:0)

Голы: Раффаэл, 57 (1:0). Раффаэл, 74 - с пенальти (2:0).

"Боруссия М": Зиппель, Вендт, Вестергорд, Гинтер, Эльведи, Херрманн (Джонсон, 70), Крамер (Кюизанс, 46), Закария, Раффаэл (Бобадилья, 90), Штиндль, Азар.

"Штутгарт": Цилер, Бек, Аого (Аилтон, 75), Каминьски, Баумгартль, Павар, Аскасибар, Мангаля (Бурнич, 78), Теродде, Донис, Асано (Брекало, 62).

Предупреждение: Теродде, 72.

Судья: Шторкс.

19 сентября. Менхенгладбах. Стадион Stadion im Borussia-Park.