Дубль Обамеянга принес дортмундской "Боруссии" победу над "Майнцем"

В матче 1-го тура бундеслиги "Боруссия" из Дортмунда на своем поле нанесла поражение "Майнцу" – 2:1. Дубль оформил Пьер-Эмерик Обамеянг, забивший один из голов с пенальти. За черно-желтых в этой встрече дебютировали Марк Бартра, Усман Дембеле, Себастьян Роде и Рафаэл Геррейру.
В другом поединке "Гамбург" дома сыграл вничью с "Ингольштадтом" (1:1).
Чемпионат Германии
Бундеслига
1-й тур
"Боруссия" (Дортмунд) – "Майнц" – 2:1 (1:0)
Голы: Обамеянг, 17 (1:0). Обамеянг, 89 - с пенальти (2:0). Муто, 90+2 (2:1).
"Боруссия": Бюрки, Папастатопулос, Шмельцер, Бартра, Кастро (Вайгль, 59), Кагава, Шюррле, Роде (Рафаэл Геррейру, 86), Пасслак (Пищек, 77), Дембеле, Обамеянг.
"Майнц": Лессль, Балогун, Брозински, Донати, Белль, Фрай, Клеменс (Муто, 81), Юнус Малли (Де Бласис, 86), Гбамен, Сердар (Озтунали, 71), Онисиво.
Предупреждения: Брозински, 13. Сердар, 44. Онисиво, 89.
Судья: Хартманн.
27 августа. Дортмунд. Стадион Signal-Iduna-Park.
"Гамбург" – "Ингольштадт" – 1:1 (1:0)
Голы: Вуд, 30 (1:0). Хинтерзеер, 79 (1:1).
"Гамбург": Адлер, Джуру, Сакаи, Острцолек, Клебер, Хант, Мюллер (Дикмайер, 66), Грегорич (Ласогга, 67), Костич, Юнг (Халилович, 66), Вуд.
"Ингольштадт": Нюланн, Матип, Левельс, Брегери, Зуттнер, Гросс, Моралес (Коэн, 81), Рожер, Хартманн (Хинтерзеер, 66), Леки, Лескано (Лекс, 90+1).
Предупреждения: Зуттнер, 7. Сакаи, 32. Моралес, 33.
Судья: Фриц.
27 августа. Гамбург. Стадион Imtech-Arena (HSH-Nordbank-Arena).
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/german/bundes1/2016-2017/