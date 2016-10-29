Дубль Левандовски помог "Баварии" победить "Аугсбург"

В матче 9-го тура бундеслиги "Бавария" на выезде нанесла поражение "Аугсбургу" – 3:1. Дублем отметился форвард мюнхенцев Роберт Левандовски, еще один гол записал на свой счет Арьен Роббен. Отметим, что это вторая подряд победа их команды над "Аугсбургом": 26 октября эти команды встречались в Кубке Германии и "Бавария" выиграла с тем же счетом.

Подопечные Карло Анчелотти продолжают лидировать в турнирной таблице. Мюнхенцы по-прежнему не знают поражений в чемпионате, их победная серия во всех турнирах насчитывает уже четыре игры. "Аугсбург" идет 12-м.

В другом поединке "Вердер" дома уступил "Фрайбургу" (1:3). Бременцы потерпели третье поражение подряд, но пока остаются на 15-й строчке. "Фрайбург" временно поднялся на седьмую позицию.

Чемпионат Германии

Бундеслига

9-й тур

"Аугсбург" – "Бавария" – 1:3 (0:2)

Голы: Левандовски, 19 (0:1). Роббен, 21 (0:2). Левандовски, 48 (0:3). Ку Джа Чхоль, 67 (1:3).

"Вердер" – "Фрайбург" – 1:3 (0:2)

Голы: Филипп, 29 (0:1). Грифо, 39 – с пенальти (0:2). Гарсия, 67 (1:2). Абраши, 75 (1:3).