Дубль Коноплянки вывел "Шальке" в 1/16 финала Кубка Германии

"Шальке" победил берлинское "Динамо" в матче 1/32 финала Кубка Германии со счетом 2:0. Дубль оформил украинский полузащитник Евгений Коноплянка.
В других матчах "Нюрнберг" выиграл у "Дуйсбурга" (2:1), а "Санкт-Паули" проиграл "Падерборну" (1:2).
Кубок Германии
1/32 финала
"Дуйсбург" – "Нюрнберг" – 1:2 (0:2)
Голы: Беренс, 21 (0:1). Марграйттер, 41 (0:2). Вольце, 90+4 – с пенальти (1:2).
"БФК Динамо" – "Шальке" – 0:2 (0:0)
Голы: Коноплянка, 78 (0:1). Коноплянка, 90+1 (0:2).
"Падерборн" – "Санкт-Паули" – 2:1 (1:0)
Голы: Вассей, 41 (1:0). Антви-Аджей, 79 (2:0). Аллаги, 90+1 (2:1).
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/german/cup/2017-2018/32/