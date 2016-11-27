Дубль Ибишевича принес "Герте" победу над "Майнцем"

"Герта" в домашнем матче 12-го тура чемпионата Англии обыграла "Майнц" – 2:1. В составе берлинцев дублем отметился Ведад Ибишевич, который также получил красную карточку. Благодаря этому успеху столичный клуб набрал 24 очка и поднялся на третье место в турнирной таблице бундеслиги.
Чемпионат Германии
Бундеслига
12-й тур
"Герта" - "Майнц" - 2:1 (1:1)
Голы: Зейдель, 25 (0:1). Ибишевич, 36 (1:1). Ибишевич, 67 (2:1).
"Герта": Ярстейн, Лангкамп, Пекарик, Платтенхардт, Брукс, Штарк, Лустенбергер, Штокер (Дарида, 64. Эссвайн, 90+2), Харагути, Ибишевич, Калу (Шибер, 82).
"Майнц": Лессль, Бунгерт, Балогун, Донати, Бюссманн (Латца, 84), Юнус Малли, Озтунали (Кордоба, 75), Рамалью, Гбамен, Де Бласис (Онисиво, 84), Зейдель.
Предупреждения: Гбамен, 30. Ибишевич, 58. Дарида, 88.
Удаления: Гбамен (Майнц), 62. Ибишевич (Герта), 74.
Судья: Винкманн.
27 ноября. Берлин. Olympiastadion.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/german/bundes1/2016-2017/