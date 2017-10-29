Дубль Грегорича принес "Аугсбургу" победу над "Вердером"

"Вердер" дома проиграл "Аугсбургу" со счетом 0:3 в матче 10-го тура чемпионата Германии. Дубль в составе гостей оформил полузащитник Михаэль Грегорич, еще один мяч с пенальти забил нападающий Альфред Финнбогасон.

"Аугсбург" поднялся на 9-е место в турнирной таблице, набрав 15 очков. "Вердер" остался на предпоследней 17-й строчке с 5-ю баллами.

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10-й тур

"Вердер" – "Аугсбург" – 0:3 (0:2)

Голы: Грегорич, 40 (0:1). Финнбогасон, 45+2 – с пенальти (0:2). Грегорич, 61 (0:3).

"Вердер": Павленка, Мойсандер, Сане, Гебреселассие, Аугустинссон, Бауэр (Кайнц, 46), Юнузович, Делэйни, Эггештайн (Хайрович, 46), Крузе, Бельфодиль.

"Аугсбург": Хитц, Опар, Гауэлеув, Макс, Дансо, Хеллер (Шмид, 80), Байер, Каиуби, Грегорич (Чи Дон Вон, 87), Хедира, Финнбогасон (Ку Джа Чхоль, 74).

Предупреждения: Делэйни, 48. Кайнц, 80.

Судья: Шторкс (Германия).

29 октября. Бремен. Стадион "Weserstadion Platz".