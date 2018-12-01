Дубль Гнабри принес "Баварии" победу над "Вердером"

"Бавария" обыграла "Вердер" в матче 13-го тура чемпионата Германии. В составе победителей дубль оформил Серж Гнабри. За бременский клуб гол забил Юя Осако.

"Бавария" поднялась на третью трочку чемпионата Германии, набрав 24 очка, отставая от лидирующей дортмундской "Боруссии" на 9 очков. "Вердер" упал на 8-е место, набрав 20 очков.

В другом матче дня "Штутгарт" обыграл "Аугсбург". Единственный гол встречи на счету у Анастасиоса Дониса.

Чемпионат Германии

Бундеслига 1

13-й тур

"Вердер" - "Бавария" - 1:2 (1:1)

Голы: Гнабри, 20 (0:1). Осако, 33 (1:1). Гнабри, 50 (1:2).

"Вердер": Павленка, Мойсандер, Гебреселассие, Велькович (Лангкамп, 63), Аугустинссон, Нури Шахин (Писарро, 76), Классен, М.Эггештайн, Крузе, Осако, Й.Эггештайн (Мевальд, 66).

"Бавария": Нойер, Рафинья, Боатенг, Алаба, Зюле, Киммих, Рибери (Коман, 38), Мюллер (Хави Мартинес, 90+1), Гнабри (Тиагу Алькантара, 80), Горецка, Левандовски.

Предупреждения: Мойсандер, 36. Нури Шахин, 69. Алаба, 79. Тиагу Алькантара, 82.

Удаление: Мойсандер, 90.

Судья: Дингерт (Германия).

1 декабря. Бремен. Стадион "Weserstadion Platz".

Чемпионат Германии

Бундеслига 1

13-й тур

"Штутгарт" - "Аугсбург" - 1:0 (1:0)

Гол: Донис, 39.

"Штутгарт": Цилер, Бек, Аого, Кемпф, Баумгартль, Павар, Гентнер, Аскасибар, Гомес (Томми, 74. Аколо, 90+2), Донис (Инсуа, 46), Гонсалес.

"Аугсбург": Луте, Хинтереггер, Гауэлеув, Фрамбергер, Макс, Байер, Каиуби, Ку Джа Чхоль (Хан, 58), Грегорич, Хедира (Рихтер, 79), Шибер (Кордова, 59).

Предупреждения: Аскасибар, 26. Шибер, 26. Баумгартль, 68. Фрамбергер, 75. Инсуа, 89. Цилер, 90+1.

Судья: Осмерс (Германия).

1 декабря. Штутгарт. Стадион "Mercedes-Benz-Arena".

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