Дубль Эрнандеса принес "Байеру" победу над "Аугсбургом"

"Байер" в матче 21-го тура чемпионата Германии обыграл на выезде "Аугсбург" - 3:1. Дублем в составе гостией отличился нападающий Хавьер Эрнандес. Команда из Леверкузена поднялась на восьмое место в турнирной таблице.

Чемпионат Германии

Бундеслига 1

21-й тур

"Аугсбург" - "Байер" - 1:3 (0:2)

Голы: Беллараби, 23 (0:1). Эрнандес, 40 (0:2). Кор, 60 (1:2). Эрнандес, 65 (1:3).

"Аугсбург": Хитц, Ферхаг, Янкер, Хинтереггер, Тайгль (Чи Дон Вон, 71), Макс, Байер, Ку Джа Чхоль, Усами, Кор (Ляйтнер, 88), Бобадилья.

"Байер": Лено, Драгович, Едвай, Венделл, Хенрикс, Бендер (Арангис, 44), Кампль, Беллараби, Брандт (Фолланд, 60), Хаферц, Эрнандес (Баумгартлингер, 67).

Предупреждения: Макс, 45. Ферхаг, 61. Венделл, 76. Кор, 87.

Судья: Осмерс.

17 февраля. Аугсбург. Стадион WWK Arena (SGL-Arena).