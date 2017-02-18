Дубль Эрнандеса принес "Байеру" победу над "Аугсбургом"

"Байер" в матче 21-го тура чемпионата Германии обыграл на выезде "Аугсбург" - 3:1. Дублем в составе гостией отличился нападающий Хавьер Эрнандес. Команда из Леверкузена поднялась на восьмое место в турнирной таблице.
Чемпионат Германии
Бундеслига 1
21-й тур
"Аугсбург" - "Байер" - 1:3 (0:2)
Голы: Беллараби, 23 (0:1). Эрнандес, 40 (0:2). Кор, 60 (1:2). Эрнандес, 65 (1:3).
"Аугсбург": Хитц, Ферхаг, Янкер, Хинтереггер, Тайгль (Чи Дон Вон, 71), Макс, Байер, Ку Джа Чхоль, Усами, Кор (Ляйтнер, 88), Бобадилья.
"Байер": Лено, Драгович, Едвай, Венделл, Хенрикс, Бендер (Арангис, 44), Кампль, Беллараби, Брандт (Фолланд, 60), Хаферц, Эрнандес (Баумгартлингер, 67).
Предупреждения: Макс, 45. Ферхаг, 61. Венделл, 76. Кор, 87.
Судья: Осмерс.
17 февраля. Аугсбург. Стадион WWK Arena (SGL-Arena).
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/german/bundes1/2016-2017/