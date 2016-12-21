Дракслер выбирает между "ПСЖ" и "Арсеналом"

Представитель немецкого полузащитника "Вольфсбурга" Юлиана Дракслера заявил, что в январе футболист точно сменит клуб и сейчас выбирает между двумя командами. 23-летний полузащитник не попадает в состав на последние матчи чемпионата Германии, несмотря на отсутствие травм и дисквалификаций.

– Пока ничего не решено, – цитирует Le Parisien представителя игрока. – Юлиан на данный момент выбирает между "ПСЖ" и "Арсеналом", которые вышли на него с предложениями. Решение будет принято в ближайшие дни. Одно можно сказать точно – он уже сыграл свой последний матч за "Вольфсбург".