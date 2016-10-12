Дракслер: "Вольфсбург" переживает очень непростые времена"

Полузащитник "Вольфсбурга" и сборной Германии Юлиан Дракслер отметил, что его клуб в настоящий момент переживает непростые времена. По словам футболиста, одной из причин являются не самые удачные результаты команды в чемпионате Германии.



– "Вольфсбург" сейчас переживает очень сложный отрезок времени, – приводит goal.com слова Дракслера. – Он начался летом и продолжается до сих пор. Причиной всему – неудачное выступление клуба в Бундеслиге. Мне сейчас приходится непросто, но я люблю играть в футбол, и на данный момент мне комфортно в "Вольфсбурге".

Ранее СМИ сообщали, что в летнее трансферное окно Дракслер намеревался сменить команду, однако руководство и тренерский штаб немецкого клуба воспрепятствовали его планам. При этом полузащитник продолжает надеяться, что следующим летом покинет "Вольфсбург". В качестве одного из возможных вариантов продолжения карьеры в прессе упоминается "Ювентус", ранее проявлявший интерес к немецкому футболисту.



После 6 туров чемпионата Германии "Вольфсбург" располагается на 13-й строчке турнирной таблицы, имея в активе 6 очков.