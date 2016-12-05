Дракслер хочет уйти из "Вольфсбурга" из-за свиста болельщиков

Полузащитник "Вольфсбурга" Юлиан Дракслер признался, что готов покинуть команду. В 23-летнем футболисте уже несколько лет заинтересован лондонский "Арсенал", и клуб может сделать очередную попытку приобрести футболиста этой зимой.

– Мне нужно объяснять, как ко мне относятся болельщики, раз они освистывают меня, – цитирует футболиста Mirror. – Это не помогает на поле. Нет сомнений, что теперь мне трудно будет помогать клубу добиваться успехов после этого. Фанаты могут вести себя как угодно, тем более что я уже намекал на уход из клуба.

В текущем сезоне Дракслер сыграл в 11 матчах чемпионата Германии. За "Вольфсбург" он выступает с 2015 года.