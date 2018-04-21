Дортмундская "Боруссия" забила четыре безответных мяча "Байеру"

Дортмундская "Боруссия" на своем поле разгромила "Байер" со счетом 4:0 в 31-м туре чемпионата Германии. Дубль в составе победителей оформил Марко Ройс, он же не реализовал пенальти. "Боруссия" набрала 54 очка и поднялась на третье место в турнирной таблице. "Байер" - четвертый (51).

Чемпионат Германии

Бундеслига

31-й тур

"Боруссия Д" - "Байер" - 4:0 (1:0)

Голы: Санчо, 13 (1:0). Ройс, 55 (2:0). Филипп, 63 (3:0). Ройс, 79 (4:0).

Нереализованный пенальти: Ройс (Боруссия Д), 37 (вратарь)

"Боруссия Д": Бюрки, Папастатопулос, Пищек, Емер Топрак, Аканджи, Ройс (Серхио Гомес, 86), Гетце, Вайгль, Пулишич (Дахуд, 72), Санчо, Филипп (Толян, 81).

"Байер": Езджан, Бендер, Та (Едвай, 43), Хенрикс, Рецос, Арангис, Кор, Брандт, Фолланд, Аларио (Беллараби, 69), Бэйли (Хаферц, 46).

Судья: Шмидт.

21 апреля. Дортмунд. Стадион "Signal-Iduna-Park".



Турнирная таблица чемпионата Германии