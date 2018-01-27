Дортмундская "Боруссия" вырвала ничью на последних минутах в матче с "Фрайбургом"

В матче 20-го тура чемпионата Германии дортмундская "Боруссия" дома сыграла вничью с "Фрайбургом" со счетом 2:2. В составе "шмелей" отличились полузащитник Синдзи Кагава и защитник Джереми Толян. У гостей дубль оформил нападающий Нильс Петерсен. Отметим, что дортмундцы смогли добыть ничейный результат, забив 90+3-й минуте.

В другой игре "Шальке" на выезде одолел "Штутгарт" со счетом 2:0. У "горняков" отличились защитник Налду и полузащитник Амин Арит.

В остальных встречах: "Кельн" сыграл вничью с "Аугсбургом" – 1:1 и матч "Лейпциг" – "Гамбург" также завершился вничью – 1:1.

Чемпионат Германии

Бундеслига

20-й тур

"Боруссия" Д - "Фрайбург" - 2:2 (1:1)

Голы: Кагава, 9 (1:0). Петерсен, 21 (1:1). Петерсен, 68 (1:2). Толян, 90+3 (2:2).

"Боруссия" Д: Бюрки, Папастатопулос, Пищек, Емер Топрак, Толян, Кастро (Гетце, 46), Нури Шахин (Исак, 78), Кагава, Пулишич (Ярмоленко, 67), Санчо, Обамеянг.

"Фрайбург": Гикевич, Гульде, Гюнтер, Кемпф, Кюблер, Чаглар Сеюнджю, Кох, Абраши, Хаберер (Дрэгер, 84), Петерсен, Хелер (Кляйндинст, 82).

Предупреждение: Кастро, 27.

Судья: Зиберт.

27 января. Дортмунд. Стадион Signal-Iduna-Park.

"Лейпциг" - "Гамбург" - 1:1 (1:1)

Голы: Брума, 9 (1:0). Костич, 29 (1:1).

"Лейпциг": Гулачи, Орбан, Клостерманн, Упамекано, Кампль, Забитцер, Лаймер, Демме (Кейта, 58), Брума (Кайзер, 81), Вернер, Огюстен (Поульсен, 72).

"Гамбург": Матения, Пападопулос, Дикмайер, Сакаи, Дуглас Сантос, ван Дронгелен, Хант (Салихович, 85), Костич, Юнг, Уоллас (Хан, 90+4), Вуд (Арп, 77).

Предупреждения: Хант, 9. Пападопулос, 59.

Судья: Кортус.

27 января. Лейпциг. Стадион Red Bull Arena (Zentralstadion).

"Кельн" - "Аугсбург" - 1:1 (1:0)

Голы: Йоич, 40 (1:0). Каиуби, 77 (1:1).

"Кельн": Хорн, Серенсен, Хайнц, Хектор, Мере, Клеменс (Клюнтер, 69), Хегер (Леманн, 24), Йоич, Озджан, Теродде, Осако (Гирасси, 72).

"Аугсбург": Хитц, Хинтереггер, Опар, Гауэлеув (Дансо, 46), Макс, Байер, Каиуби, Ку Джа Чхоль (Хеллер, 46), Грегорич, Хедира (Кордова, 77), Финнбогасон.

Предупреждения: Байер, 65. Хедира, 74. Клюнтер, 81. Кордова, 83. Озджан, 87. Леманн, 90.

Судья: Дингерт.

27 января. Кельн. Стадион Rhein-Energie-Stadion.

"Штутгарт" - "Шальке" - 0:2 (0:2)

Голы: Налду, 14 (0:1). Арит, 19 - с пенальти (0:2).

"Штутгарт": Цилер, Инсуа, Каминьски, Баумгартль, Павар, Гентнер, Бурнич, Аколо (Аскасибар, 67), Озджан (Гинчек, 46), Гомес, Брун Ларсен (Донис, 46).

"Шальке": Ферманн, Налду, Очипка, Настасич, Керер, Коноплянка (Шепф, 80), Калиджури, Майер, Горецка (Стамбули, 56), Арит, Ди Санто (Бургшталлер, 66).

Предупреждения: Аколо, 24. Настасич, 40. Цилер, 65.

Судья: Цвайер.

27 января. Штутгарт. Стадион Mercedes-Benz-Arena.

Турнирная таблица чемпионата Германии