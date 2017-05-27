Дортмундская "Боруссия" выиграла Кубок Германии

Дортмундская "Боруссия" в финале Кубка Германии одолела "Айнтрахт" – 2:1. Решающим стал гол Пьера-Эмерика Обамеянга с пенальти. Отметим, что полузащитник черно-желтых Марко Ройс получил очередную травму и был заменен после первого тайма.

"Боруссия" в четвертый раз в своей истории стала обладателем этого трофея. Последний раз команда выигрывала Кубок в 2012 году. Любопытно, что столько же побед в активе франкфуртцев. Рекорд принадлежит "Баварии", выигрывавшей этот турнир 18 раз.

Кубок Германии

Финал

"Айнтрахт" Ф – "Боруссия" Д – 1:2 (1:2)

Голы: Дембеле, 8 (0:1). Ребич, 29 (1:1). Обамеянг, 67 - с пенальти (1:2).

"Айнтрахт": Градецки, Хектор, Вальехо, Абраам, Чэндлер (Майер, 72), Гачинович, Медоевич (Тавата, 56), Фабиан (Блум, 79), Ребич, Очипка, Сеферович.

"Боруссия": Бюрки, Бартра (Дурм, 76), Папастатопулос, Гинтер, Пищек, Рафаэл Геррейру, Кагава, Дембеле, Шмельцер (Кастро, 46), Ройс (Пулишич, 46), Обамеянг.

Предупреждения: Гачинович, 38. Градецки, 66. Абраам, 69. Ребич, 87. Дембеле, 90+4.

Судья: Айтекин.

27 мая. Берлин. Стадион "Олимпиаштадион".

Трансляция матча "Айнтрахт" - "Боруссия"