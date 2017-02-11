Дортмундская "Боруссия" уступила "Дармштадту", "Гамбург" разгромил "Лейпциг"

В матче 20-го тура чемпионата Германии "Дармштадт" на своем поле одолел дортмундскую "Боруссию" – 2:1. У гостей отличился Рафаэл Геррейру. Решающим стал мяч Антонио Чолака. Отметим, что для его команды эта победа стала лишь третьей в сезоне. Несмотря на это, хозяевам не удалось покинуть последнюю строчку в турнирной таблице. "Боруссия" осталась на четвертом месте.

В другом поединке "Лейпциг" дома уступил "Гамбургу" (0:3). По голу забили Кирьякос Пападопулос, Уоллас и Арон Хант. "Динозавры" покинули зону вылета и поднялись на 15-ю позицию. "Лейпциг" идет вторым, его отставание от лидирующей "Баварии" увеличилось до семи очков.

"Боруссия" из Менхенгладбаха на выезде нанес поражение "Вердеру" (1:0). Автором единственного гола стал Торган Азар. Его команда поднялась на девятую строчку. "Музыканты" опустились в зону вылета.

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20-й тур

"Дармштадт" – "Боруссия" (Дортмунд) – 2:1 (1:1)

Голы: Бойд, 21 (1:0). Рафаэл Геррейру, 44 (1:1). Чолак, 67 (2:1).

"Дармштадт": Эссер, Федецкий (Штайнхефер, 85), Холланд (Гувара, 82), Айтач Сулу, Хамит Алтынтоп, Розенталь, Сэм, Нимайер, Хеллер, Гондорф, Бойд (Чолак, 58).

"Боруссия": Бюрки, Папастатопулос, Гинтер, Дурм, Рафаэл Геррейру (Кагава, 63), Ройс (Шюррле, 77), Бурнич, Вайгль, Пулишич, Эмре Мор (Дембеле, 63), Обамеянг.

Предупреждения: Обамеянг, 73. Эссер, 75. Айтач Сулу, 77. Бурнич, 79.

Судья: Штарк.

11 февраля. Дармштадт. Стадион Jonathan-Heimes-Stadion am Bollenfalltor.

"Лейпциг" – "Гамбург" – 0:3 (0:2)

Голы: Пападопулос, 18 (0:1). Уоллас, 24 (0:2). Хант, 90+3 (0:3).

"Лейпциг": Гулачи, Орбан, Хальстенберг, Бернарду (Шмиц, 71), Упамекано (Поульсен, 31. Зельке, 43), Ильзанкер, Забитцер, Форсберг, Кейта, Демме, Вернер.

"Гамбург": Адлер, Маврай, Пападопулос, Сакаи, Острцолек, Холтби (Экдаль, 90+1), Мюллер, Костич (Дикмайер, 83), Юнг, Уоллас, Вуд (Хант, 90+2).

Предупреждения: Вернер, 10. Пападопулос, 55. Орбан, 82. Юнг, 86.

Судья: Штегеманн.

11 февраля. Лейпциг. Стадион "Ред Булл Арена".

"Вердер" – "Боруссия" (Менхенгладбах) – 0:1 (0:1)

Гол: Азар, 12.

"Вердер": Видвальд, Мойсандер, Сане, Гарсия (Гебреселассие, 46), Велькович (Писарро, 46), Юнузович, Бартельс, Делэйни, Гнабри (Юханнссон, 80), Бауэр, Крузе.

"Боруссия": Зоммер, Вендт, Янчке, Вестергорд, Кристенсен, Джонсон, Херрманн (Дрмич, 71), Крамер, Дахуд (Шульц, 85), Азар, Хан (Штробль, 80).

Предупреждения: Янчке, 60. Делэйни, 65. Бауэр, 73. Штробль, 81.

Судья: Бранд.

11 февраля. Бремен. Стадион "Везерштадион Плац".