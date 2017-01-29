Дортмундская "Боруссия" упустила победу над "Майнцем"

Дортмундская "Боруссия" сыграла вничью с "Майнцем" в матче 18-го тура чемпионата Германии. Гости отличились уже на третьей минуте благодаря Марко Ройсу и упустили победу на 83-й минуте встречи. Очко "Майнцу" принес Данни Латца.

"Боруссия" идет на четвертом месте в турнирной таблице бундеслиги, "Майнц" занимает 10-ю строчку.

Чемпионат Германии

Бундеслига

18-й тур

"Майнц" – "Боруссия Д" – 1:1 (0:1)

Голы: Ройс, 3 (0:1). Латца, 83 (1:1).

"Майнц": Лессль, Бунгерт, Брозински, Донати, Белль, Фрай (Зейдель, 69), Латца, Хайро, Озтунали, Гбамен (Рамалью, 62), Муто (Де Бласис, 74).

"Боруссия Д": Бюрки, Папастатопулос, Пищек, Шмельцер, Гинтер, Рафаэл Геррейру (Гетце, 66), Кастро (Пулишич, 86), Шюррле, Ройс, Вайгль, Обамеянг (Дембеле, 72).

Предупреждения: Гбамен, 54. Хайро, 75. Шюррле, 75.

Судья: Цвайер.