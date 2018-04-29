21:29 | Футбол — Германия

Дортмундская "Боруссия" сыграла вничью с "Вердером" и упустила шанс догнать "Шальке"


"Боруссия" из Дортмунда сыграла вничью с "Вердером" в матче 32-го тура чемпионата Германии. Дортмундцы упустили шанс догнать по очкам "Шальке", занимающий второе место.

Чемпионат Германии

Бундеслига

32-й тур

"Вердер" - "Боруссия" Д - 1:1 (1:1)

Голы: Ройс, 19 (0:1). Делэйни, 45 (1:1). 

"Вердер": Павленка, Лангкамп, Гебреселассие, Велькович, Аугустинссон, Юнузович, Делэйни, М.Эггештайн, Гондорф (Фридль, 89), Крузе, Рашица (Й.Эггештайн, 69).

"Боруссия": Бюрки, Папастатопулос, Пищек, Емер Топрак, Аканджи, Ройс, Гетце, Вайгль, Пулишич (Шюррле, 61), Санчо, Филипп (Ярмоленко, 79).

Предупреждения: Пищек, 34. Юнузович, 60. Папастатопулос, 83. 

Судья: Брих.

29 апреля. Бремен. Стадион "Weserstadion Platz".

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/german/bundes1/2017-2018/

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