Дортмундская "Боруссия" сыграла вничью с "Шальке" в 150-м рурском дерби

"Шальке" на своем поле разделил очки с "Боруссией" из Дортмунда (1:1) в рурском дерби в рамках 26-го тура чемпионата Германии. На мяч Пьера-Эмерика Обамеянга хозяева1 ответили мячом Тило Керера. Отметим, что это была 150-я официальная встреча команд. "Шальке" не может победить соседей с 2014 года. Дортмундцы остались на четвертом месте в турнирной таблице, "кобальтовые" идут девятыми.

В другом поединке "Кельн" на выезде уступил "Гамбургу" – 1:2. Решающий мяч на второй добавленной минуте забил Льюис Холтби. Для его команды победа стала третьей в последних четырех турах. "Динозавры" поднялись на 13-ю позицию в таблице. "Кельн" остался шестым.

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26-й тур

"Шальке" – "Боруссия" (Дортмунд) – 1:1 (0:0)

Голы: Обамеянг, 53 (0:1). Керер, 77 (1:1).

"Шальке": Ферманн, Керер, Хеведес, Настасич, Коке (Шепф, 70), Калиджури, Горецка, Стамбули (Майер, 70), Бенталеб, Шупо-Мотинг, Бургшталлер (Хюнтелар, 85).

"Боруссия": Бюрки, Пищек, Папастатопулос, Бартра, Пасслак (Рафаэл Геррейру, 73), Кастро, Вайгль, Шмельцер (Эмре Мор, 79), Дембеле, Обамеянг, Кагава (Пулишич, 87).

Предупреждения: Обамеянг, 54. Папастатопулос, 90+1. Бенталеб, 90+1.

Судья: Цвайер.

1 апреля. Гельзенкирхен. Стадион "Фелтинс-Арена".

Трансляция матча "Шальке" - "Боруссия"

"Гамбург" – "Кельн" – 2:1 (1:1)

Голы: Мюллер, 13 (1:0). Йоич, 25 (1:1). Холтби, 90+1 (2:1).

"Гамбург": Адлер, Маврай, Пападопулос, Дикмайер, Дуглас Сантос, Холтби, Мюллер (Грегорич, 53), Костич, Юнг (Экдаль, 46), Уоллас (Сакаи, 70), Вуд.

"Кельн": Хорн, Суботич, Маро (Хайнц, 46), Ольковски, Хектор, Рауш, Клеменс (Гирасси, 76), Хегер, Йоич, Модест, Цоллер.

Предупреждения: Цоллер, 34. Йоич, 37. Холтби, 60. Уоллас, 67. Гирасси, 77.

Судья: Зиберт.

1 апреля. Гамбург. Стадион "Фолькспаркштадион".