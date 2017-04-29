Дортмундская "Боруссия" сыграла вничью с "Кельном", "Лейпциг" потерял очки с "Ингольштадтом"

В матче 31-го тура чемпионата Германии дортмундская "Боруссия" на своем поле сыграла вничью с "Кельном" – 0:0. В поединке "Лейпцига" и "Ингольштадта" голов также забито не было, несмотря на то что гости завершали его в меньшинстве.

"Боруссия" из Менхенгладбаха на выезде одолела "Майнц" (2:1). Решающий мяч на счету Нико Шульца. Его команда поднялась на девятое место в таблице. "Лейпциг" остался вторым, Дортмунд занимает третью строчку. "Ингольштадт" – 17-й, "Кельн" идет восьмым.

Чемпионат Германии

Бундеслига

31-й тур

"Боруссия" Д – "Кельн" – 0:0

"Боруссия": Бюрки, Папастатопулос (Пищек, 74), Шмельцер, Гинтер, Дурм, Кастро, Кагава (Рафаэл Геррейру, 66), Ройс (Дембеле, 66), Вайгль, Пулишич, Обамеянг.

"Кельн": Хорн, Суботич, Серенсен, Хайнц, Хектор, Клюнтер, Леманн, Биттенкурт (Хегер, 71), Йоич (Озджан, 80), Модест, Руднев (Цоллер, 55).

Предупреждения: Дурм, 9. Биттенкурт, 39. Кастро, 84. Клюнтер, 90.

Судья: Штилер.

29 апреля. Дортмунд. Стадион "Сигнал-Идуна Парк".

"Лейпциг" – "Ингольштадт" – 0:0

"Лейпциг": Гулачи, Хальстенберг (Шмиц, 72), Бернарду (Берк, 88), Упамекано, Ильзанкер, Забитцер, Форсберг, Кейта, Демме, Поульсен, Вернер (Зельке, 67).

"Ингольштадт": Хансен, Матип, Зуттнер, Тиссеран, Хадергьонай, Коэн, Киттель (Юнг, 75), Моралес, Рожер, Леки (Лекс, 37), Лескано (Кристиансен, 88).

Предупреждения: Упамекано, 18. Ильзанкер, 26. Лескано, 28. Рожер, 43. Тиссеран, 48. Моралес, 59. Поульсен, 60. Лекс, 64.

Удаление: Моралес, 86.

Судья: Зиберт.

29 апреля. Лейпциг. Стадион "Ред Булл Арена".

"Майнц" – "Боруссия" М – 1:2 (0:1)

Голы: Штиндль, 31 (0:1). Шульц, 46 (0:2). Муто, 89 (1:2).

"Майнц": Хут, Брозински, Донати, Белль, Хак, Фрай, Латца (Рамалью, 50), Куайсон (Кордоба, 62), Кркич, Муто, Онисиво (Де Бласис, 73).

"Боруссия": Зоммер, Вестергорд, Шульц, Кристенсен, Эльведи, Херрманн (Траоре, 82), Хофманн, Дахуд, Бенеш (Штробль, 77), Штиндль (Соу, 90+3), Хан.

Предупреждения: Муто, 66. Эльведи, 87.

Судья: Штегеманн.

29 апреля. Майнц. Стадион "Опель Арена".