Дортмундская "Боруссия" сыграла вничью с "Гертой"

Дортмундская "Боруссия" на выезде сыграла вничью с "Гертой" в матче 19-го тура чемпионата Германии. Хозяева в самом начале второго тайма открыли счет, а на 71-й минуте дортмундцы сравняли счет.

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Бундеслига

19-й тур

"Герта" - "Боруссия" - 1:1 (0:0)

Голы: Зельке, 46 (1:0). Кагава, 71 (1:1).

"Герта": Крафт, Платтенхардт, Вайзер, Штарк, Шельбред, Лустенбергер, Лазаро, Дуда (Леки, 77), Майер, Калу (Дарида, 84), Зельке.

"Боруссия": Бюрки, Папастатопулос, Пищек, Емер Топрак, Толян, Кагава, Гетце (Исак, 67), Вайгль, Пулишич (Ярмоленко, 85), Санчо, Шюррле.

Предупреждения: Пулишич, 29. Вайзер, 73. Лазаро, 73. Дарида, 90+3.

Судья: Дингерт.

19 января. Берлин. Стадион "Олимпиаштадион".