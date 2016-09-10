Дортмундская "Боруссия" сенсационно уступила "Лейпцигу"

Дортмундская "Боруссия" в гостевом матче 2-го тура чемпионата Германии сенсационно уступила "Лейпцигу" – 0:1. Единственный гол в ворота вице-чемпиона Германии на 89-й минуте забил полузащитник Наби Кейта.

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2-й тур

"Лейпциг" – "Боруссия" Д – 1:0 (0:0)

Гол: Кейта, 89.

"Лейпциг": Гулачи, Комппер, Орбан, Хальстенберг, Клостерманн, Ильзанкер, Кайзер (Кейта, 84), Забитцер (Форсберг, 64), Демме, Поульсен (Берк, 69), Вернер.

"Боруссия" Д: Бюрки, Папастатопулос, Пищек, Шмельцер, Бартра, Кастро (Рафаэл Геррейру, 71), Шюррле, Гетце (Дембеле, 71), Роде, Вайгль, Обамеянг (Рамос, 85).

Предупреждения: Кастро, 40. Орбан, 49. Вернер, 54. Бартра, 59.

Судья: Штарк.

10 сентября. Лейпциг. Стадион Red Bull Arena.