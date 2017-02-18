Дортмундская "Боруссия" разгромила "Вольфсбург"

Дортмундская "Боруссия" в домашнем матче 21-го тура чемпионата Германии разгромила "Вольфсбург" - 3:0. В другой встрече "Ингольштадт" на выезде обыграл "Айнтрахт" - 2:0.

Чемпионат Германии

Бундеслига

21-й тур

"Боруссия" Д - "Вольфсбург" - 3:0 (1:0)

Голы: Брума, 20 - в свои ворота (1:0). Пищек, 48 (2:0). Дембеле, 59 (3:0).

"Боруссия" Д: Бюрки, Пищек, Шмельцер, Бартра, Гинтер, Кастро, Шюррле, Ройс (Пулишич, 67), Вайгль (Мерино, 81), Дембеле (Кагава, 73), Обамеянг.

"Вольфсбург": Бенальо, Виейринья (Блащиковски, 75), Брума, Родригес, Хорн, Луиз Густаву, Юнус Малли, Арнольд, Зегуйн (Дидави, 34), Герхардт, Гомес (Нтеп Мадиба, 60).

Предупреждения: Вайгль, 53. Шюррле, 89. Брума, 89.

Судья: Перль.

18 февраля. Дортмунд. Signal-Iduna-Park.

"Айнтрахт" Ф - "Ингольштадт" - 0:2 (0:1)

Голы: Брегери, 26 (0:1). Гросс, 69 - с пенальти (0:2).

Нереализованный пенальти: Хасебе (Айнтрахт Ф), 56 (вратарь)

"Айнтрахт" Ф: Градецки, Абраам, Очипка, Чэндлер, Вальехо (Хектор, 46), Баркок (Блум, 63), Хасебе, Маскарель, Майер (Тавата, 83), Сеферович, Ребич.

"Ингольштадт": Хансен, Матип, Брегери, Зуттнер, Тиссеран (Рожер, 61), Хадергьонай, Гросс, Коэн (Киттель, 90+3), Моралес, Леки, Лескано (Хинтерзеер, 89).

Предупреждения: Маскарель, 23. Ребич, 35. Хектор, 68. Чэндлер, 78.

Удаления: Абраам (Айнтрахт Ф), 34. Леки (Ингольштадт), 81.

Судья: Винкманн.

18 февраля. Франкфурт-на-Майне. Commerzbank-Arena.