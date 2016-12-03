Дортмундская "Боруссия" разгромила менхенгладбахскую

Дортмундская "Боруссия" в домашнем матче матче 13-го тура чемпионата Германии разгромила одноклубников из Менхенгладбаха – 4:1. Дублем в составе победителей отметился Пьер-Эмерик Обамеянг.

В других встречах соперник ЦСКА по групповому турниру Лиги чемпионов "Байер" сыграл вничью с "Фрайбургом" (1:1), "Вердер" обыграл "Ингольштадт" – 2:1.

Чемпионат Германии

Бундеслига

13-й тур

"Боруссия" Д - "Боруссия" М - 4:1 (2:1)

Голы: Раффаэл, 6 (0:1). Обамеянг, 7 (1:1). Пищек, 15 (2:1). Дембеле, 64 (3:1). Обамеянг, 68 (4:1).

"Боруссия" Д: Вайденфеллер, Папастатопулос, Пищек, Шмельцер, Бартра, Гинтер, Кастро, Нури Шахин (Вайгль, 37), Ройс (Пулишич, 78), Дембеле (Эмре Мор, 89), Обамеянг.

"Боруссия" М: Зоммер, Вендт, Корб, Кристенсен, Эльведи, Штробль, Крамер, Дахуд (Вестергорд, 73), Раффаэл (Хан, 82), Штиндль, Азар (Джонсон, 79).

Предупреждения: Штробль, 14. Пищек, 36.

Судья: Фриц.

3 декабря. Дортмунд. Signal-Iduna-Park.

"Байер" - "Фрайбург" - 1:1 (0:1)

Голы: Хаберер, 30 (0:1). Хакан Чалханоглу, 60 (1:1).

Нереализованный пенальти: Эрнандес (Байер), 88 (вратарь)

"Байер": Лено, Драгович, Едвай, Венделл, Хенрикс (Да Коста, 46), Арангис, Кампль, Хакан Чалханоглу, Брандт (Кисслинг, 90+1), Хаферц (Похьянпало, 56), Эрнандес.

"Фрайбург": Шволов, Гульде, Гюнтер, Кюблер (Игневски, 72), Штенцель, Чаглар Сеюнджю, Шустер (Онур Булут, 86), Франц, Грифо, Хаберер (Петерсен, 81), Нидерлехнер.

Предупреждение: Шустер, 41.

Судья: Кортус.

3 декабря. Леверкузен. BayArena.

"Вердер" - "Ингольштадт" - 2:1 (1:0)

Голы: Крузе, 24 (1:0). Зуттнер, 58 (1:1). Бартельс, 76 (2:1).

"Вердер": Дробны, Мойсандер, Сане, Гарсия, Юнузович, Бартельс, Баргфреде, Гнабри (Велькович, 86), Бауэр, Писарро, Крузе (Хайрович, 75. Гебреселассие, 89).

"Ингольштадт": Хансен, Матип, Зуттнер, Тиссеран, Юнг (Лескано, 46), Хадергьонай, Гросс (Хинтерзеер, 82), Коэн (Киттель, 85), Рожер, Хартманн, Леки.

Предупреждения: Тиссеран, 30. Гросс, 79. Зуттнер, 90+4.

Судья: Штилер.

3 декабря. Бремен. Weserstadion Platz.