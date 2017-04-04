Дортмундская "Боруссия" разгромила "Гамбург", "Вердер" отправил три мяча в ворота "Шальке"

В матче 27-го тура чемпионата Германии дортмундская "Боруссия" на своем поле разгромила "Гамбург" со счетом 3:0. Голами в составе хозяев отметились Гонсало Кастро, Синдзи Кагава и Пьер-Эмерик Обамеянг. В другой встрече "Вердер" разгромил "Шальке" – 3:0.
Чемпионат Германии
Бундеcлига
27-й тур
"Боруссия" Д – "Гамбург" – 3:0 (1:0)
Голы: Кастро, 13 (1:0). Кагава, 81 (2:0). Обамеянг, 90+2 (3:0).
"Боруссия" Д: Бюрки, Пищек, Бартра, Гинтер, Рафаэл Геррейру (Пасслак, 79), Кастро, Кагава, Вайгль (Нури Шахин, 79), Дембеле, Эмре Мор (Пулишич, 60), Обамеянг.
"Гамбург": Адлер, Маврай, Дикмайер, Сакаи, Острцолек, Экдаль (Яничич, 84), Холтби, Грегорич (Хант, 60), Костич, Уоллас, Вуд (Ласогга, 84).
Предупреждения: Экдаль, 12. Гинтер, 29. Костич, 66. Холтби, 80.
Судья: Шмидт.
4 апреля. Дортмунд. Стадион "Сигнал-Идуна-Парк".
"Вердер" – "Шальке" – 3:0 (1:0)
Голы: Гебреселассие, 24 (1:0). Крузе, 76 – с пенальти (2:0). Эггештайн, 80 (3:0).
"Вердер": Видвальд, Мойсандер, Гарсия, Кальдирола, Гебреселассие, Велькович, Юнузович, Делэйни (Эггештайн, 46), Гриллич, Писарро (Бартельс, 60), Крузе (Кайнц, 89).
"Шальке": Ферманн, Хеведес, Настасич, Керер, Шупо-Мотинг (Коноплянка, 62), Калиджури, Стамбули, Майер (Хюнтелар, 62), Горецка, Шепф, Бургшталлер (Ди Санто, 86).
Предупреждения: Горецка, 73. Ферманн, 83.
Судья: Хартманн.
4 апреля. Бремен. Стадион "Везерштадион".
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/german/bundes1/2016-2017/