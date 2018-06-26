17:23 | Футбол — Германия

Дортмундская "Боруссия" приобрела защитника "Майнца" Диалло


"Боруссия" (Дортмунд) объявила о переходе защитника Абду Диалло. Ранее футболист выступал за "Майнц".

Контракт рассчитан до 30 июня 2023 года. 22-летний француз в прошлом сезоне провел 30 матчей во всех турнирах и забил три мяча при одной голевой передаче.

По данным Transfermarkt, сумма трансфера составила 28 миллионов евро.

 

 

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/german/bundes1/2017-2018/

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