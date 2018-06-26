Дортмундская "Боруссия" приобрела защитника "Майнца" Диалло

"Боруссия" (Дортмунд) объявила о переходе защитника Абду Диалло. Ранее футболист выступал за "Майнц".
Контракт рассчитан до 30 июня 2023 года. 22-летний француз в прошлом сезоне провел 30 матчей во всех турнирах и забил три мяча при одной голевой передаче.
По данным Transfermarkt, сумма трансфера составила 28 миллионов евро.
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Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/german/bundes1/2017-2018/