Дортмундская "Боруссия" потерпела третье поражение подряд, проиграв "Штутгарту"

"Штутгарт" на своем поле обыграл дортмундскую "Боруссию" в матче 12-го тура чемпионата Германии - 2:1. Победный гол в этой встрече на счету 19-летнего хорватского нападающего Йосипа Брекало.

Дортмундцы потерпели третье поражение подряд. В последних пяти матчах команда набрала всего 1 очко.

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12-й тур

"Штутгарт" - "Боруссия" Д - 2:1 (1:1)

Голы: Аколо, 5 (1:0). Филипп, 45+3 (1:1). Брекало, 51 (2:1).

Нереализованный пенальти: Шюррле (Боруссия Д), 45+3 (вратарь)

"Штутгарт": Цилер, Бек, Инсуа, Бадштубер, Баумгартль, Павар, Гентнер, Аколо (Брекало, 46), Аскасибар, Озджан (Аого, 85), Гинчек (Асано, 45).

"Боруссия": Бюрки, Папастатопулос (Загаду, 46), Шмельцер, Бартра, Толян, Кагава (Дахуд, 63), Гетце, Вайгль, Ярмоленко, Шюррле (Рафаэл Геррейру, 83), Филипп.

Предупреждения: Баумгартль, 54. Аого, 88.

Судья: Вилленборг (Германия).

17 ноября. Штутгарт. Стадион "Mercedes-Benz-Arena".