Дортмундская "Боруссия" победила в Менхенгладбахе

В матче 30-го тура чемпионата Германии дортмундская "Боруссия" победила на выезде "Боруссию" менхенгладбахскую со счетом 3:2.

Чемпионат Германии

Бундеслига

30-й тур

"Боруссия" (Менхенгладбах) – "Боруссия" (Дортмунд) – 2:3 (1:1)

Голы: Ройс, 10 – с пенальти (0:1). Штиндль, 43 (1:1). Шмельцер, 48 – в свои ворота (2:1). Обамеянг, 59 (2:2). Рафаэл Геррейру, 87 (2:3).

"Боруссия" (Менхенгладбах): Зоммер, Вендт, Вестергорд, Кристенсен, Эльведи (Корб, 81), Траоре (Херрманн, 71), Штробль, Хофманн, Дахуд (Бенеш, 64), Штиндль, Хан.

"Боруссия" (Дортмунд): Бюрки, Шмельцер, Бендер, Гинтер, Дурм, Рафаэл Геррейру, Кастро, Нури Шахин (Мерино, 22), Ройс (Обамеянг, 58), Дембеле (Эмре Мор, 87), Пулишич.

Предупреждения: Дахуд, 10. Кастро, 55. Эльведи, 71. Мерино, 79. Бюрки, 90+3.

Судья: Штарк (Германия).