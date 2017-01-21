17:10 | ФУТБОЛ — Германия

Дортмундская "Боруссия" опередила "Реал" в борьбе за Исака?

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Нападающий АИКа и сборной Швеции Александр Исак перейдет в дортмундскую "Боруссию", утверждает expressen.se. Несколько дней назад сообщалось о том, что "Реал" близок к покупке 17-летнего шведа за 10 миллионов евро. Отмечается, что немецкий клуб готов заплатить только 8 миллионов, однако Исак сможет сыграть за дортмундцев уже этой зимой и лучше подготовиться к следующему сезону. "Реал" же сможет зарегистрировать футболиста только летом из-за трансферного запрета.

На прошлой неделе Исак стал самым молодым игроком, отметившимся голом за сборную Швеции, поразив ворота Словакии в товарищеском матче (6:0). В прошлом году на клубном уровне он сыграл в 30 матчах и забил 13 голов.

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Материалы REN-TV

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