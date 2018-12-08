Дортмундская "Боруссия" обыграла "Шальке", "Бавария" разгромила "Нюрнберг"

Дортмундская "Боруссия" в матче 14-го тура чемпионата Германии в гостях обыграла "Шальке" со счетом 2:1. Победный гол забил Джейдон Санчо.

"Боруссия" продолжает занимать первое место в турнирной таблице бундеслиги.

В другом матче "Бавария" на своем поле разгромила "Нюрнберг" – 3:0. Дублем отметился Роберт Левандовски, еще один мяч забил Франк Рибери.

Мюнхенцы занимают второе место в таблице.

Чемпионат Германии

Бундеслига 1

14-й тур

"Шальке" – "Боруссия" Д – 1:2 (0:1)

Голы: Дилэйни, 7 (0:1). Калиджури, 61 – с пенальти (1:1). Санчо, 74 (1:2).

"Шальке": Ферманн, Настасич, Сане, Руди, Калиджури, Очипка (Коноплянка, 76), Бенталеб (Сердар, 55), Шепф, Харит, Маккенни, Бургшталлер (Мендиль, 37).

"Боруссия": Бюрки, Пищек, Диалло, Аканджи, Хакими, Витсель, Ройс, Дилэйни, Брун Ларсен (Рафаэл Геррейру, 62), Санчо (Пулишич, 89), Пако Алькасер (Гетце, 77).

Предупреждения: Пищек, 14. Очипка, 22. Сане, 31. Настасич, 59. Хакими, 63. Ройс, 67. Руди, 90.

Судья: Зиберт (Германия).

8 декабря. Гельзенкирхен. Стадион "Фельтинс-Арена".

"Бавария" – "Нюрнберг" – 3:0 (2:0)

Голы: Левандовски, 9 (1:0). Левандовски, 27 (2:0). Рибери, 56 (3:0).

"Бавария": Нойер, Рафинья, Боатенг, Алаба, Зюле, Киммих, Рибери (Тиагу Алькантара, 63), Мюллер, Гнабри (Вагнер, 75), Горецка (Коман, 63), Левандовски.

"Нюрнберг": Бредлов, Марграйттер, Лайбольд, Бауэр, Мюль, Годен, Керк (Петрак, 70), Эррас (Эвертон, 84), Райн (Зреляк, 70), Исхак, Мисидьян.

Предупреждение: Алаба, 66.

Судья: Штилер (Германия).

8 декабря. Мюнхен. Стадион "Алльянц Арена".

"Байер" – "Аугсбург" – 1:0 (0:0)

Гол: Аларио, 75.

"Байер": Градецки, Драгович, Та (Венделл, 64), Едвай, Бендер, Баумгартлингер, Арангис (Брандт, 73), Беллараби, Хаверц, Фолланд, Бэйли (Аларио, 73).

"Аугсбург": Луте, Хинтереггер, Гауэлеув, Фрамбергер, Макс, Байер, Каиуби (Кордова, 88), Грегорич, Хедира, Хан (Рихтер, 82), Финнбогасон (Чи Дон Вон, 62).

Предупреждения: Бэйли, 50. Гауэлеув, 65. Рихтер, 90.

Судья: Данкерт (Германия).

8 декабря. Леверкузен. Стадион "БайАрена".

"Фрайбург" – "Лейпциг" – 3:0 (2:0)

Голы: Петерсен, 12 (1:0). Вальдшмидт, 45+1 – с пенальти (2:0). Франц, 52 (3:0).

"Фрайбург": Шволов, Гульде, Хайнц, Гюнтер, Кюблер, Кох, Франц (Терраццино, 73), Хаберер, Гондорф (Раве, 90+1), Петерсен, Вальдшмидт (Хелер, 89).

"Лейпциг": Гулачи, Хальстенберг, Клостерманн, Упамекано, Конате, Кампль (Ляймер, 64), Забитцер (Сараччи, 84), Демме, Поульсен, Вернер, Кунья (Огюстен, 74).

Предупреждения: Клостерманн, 33. Упамекано, 45+1. Вальдшмидт, 75.

Судья: Вельц (Германия).

8 декабря. Фрайбург. Стадион "Schwarzwald-Stadion".

"Вольфсбург" – "Хоффенхайм" – 2:2 (2:1)

Голы: Бельфодиль, 4 (0:1). Бичакчич, 28 – в свои ворота (1:1). Гинчек, 31 (2:1). Крамарич, 71 (2:2).

"Вольфсбург": Кастелс, Ферхаг, Кнохе, Руссийон, Герхардт, Удуокхай, Гилавоги, Арнольд, Мехмеди (Брекало, 66), Гинчек (Штеффен, 84), Вегхорст.

"Хоффенхайм": Бауманн, Фогт (Солои, 46), Кадержабек, Бичакчич, Шульц, Хюбнер, Цубер (Нелсон, 59), Демирбай (Гриллич, 44), Крамарич, Бельфодиль, Жоэлинтон.

Предупреждения: Гриллич, 44. Бельфодиль, 45+1. Удуокхай, 88.

Судья: Цвайер (Германия).

8 декабря. Вольфсбург. Стадион "Фольксваген-Арена".