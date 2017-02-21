13:21 | ФУТБОЛ — Германия

Дортмундская "Боруссия" обсудит с Тухелем новый контракт после окончания сезона

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Исполнительный директор дортмундской "Боруссии" Ханс-Йоахим Ватцке отметил, что будущее главного тренера команды Томаса Тухеля будет решено после завершения сезона. Причем действующий контракт со специалистом рассчитан до 2018 года.

– Сам Томас изъявил желание обсудить контракт сразу же после окончания сезона, потому что хочет потом полностью сосредоточиться на работе, – цитирует Ruhr Nachrichten Ватцке. – Мы все сначала обсудим. Тухель экстраординарный тренер. Но нужно понять, согласованы ли наши позиции по долгосрочной стратегии развития клуба. Есть много нюансов.

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