Дортмундская "Боруссия" обсудит с Тухелем новый контракт после окончания сезона

Исполнительный директор дортмундской "Боруссии" Ханс-Йоахим Ватцке отметил, что будущее главного тренера команды Томаса Тухеля будет решено после завершения сезона. Причем действующий контракт со специалистом рассчитан до 2018 года.

– Сам Томас изъявил желание обсудить контракт сразу же после окончания сезона, потому что хочет потом полностью сосредоточиться на работе, – цитирует Ruhr Nachrichten Ватцке. – Мы все сначала обсудим. Тухель экстраординарный тренер. Но нужно понять, согласованы ли наши позиции по долгосрочной стратегии развития клуба. Есть много нюансов.