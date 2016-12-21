Дортмундская "Боруссия" не смогла обыграть "Аугсбург"

Дортмундская "Боруссия" в матче 16-го тура чемпионата Германии сыграла вничью с "Аугсбургом" на своем поле. Матч завершился со счетом 1:1. В составе гостей отличился Чи Дон Вон, за хозяев ответил Усман Дембеле.

В других поединках "Гамбург" обыграл "Шальке", гладбахская "Боруссия" уступила "Вольфсбургу", а "Айнтрахт" разгромил "Майнц". Победа позволила франкфуртцам выйти на третье место в турнирной таблице бундеслиги.

Чемпионат Германии

Бундеслига

16-й тур

"Боруссия" М - "Вольфсбург" - 1:2 (0:1)

Голы: Калиджури, 3 (0:1). Азар, 52 (1:1). Гомес, 57 (1:2).

"Боруссия": Зоммер, Вендт, Вестергорд, Корб, Кристенсен, Эльведи (Дрмич, 82), Штробль, Дахуд, Раффаэл, Штиндль (Хан, 72), Азар.

"Вольфсбург": Бенальо, Брума, Хорн, Луиз Густаву, Гилавоги, Калиджури, Дракслер (Кнохе, 90+3), Арнольд, Зегуйн (Блащиковски, 83), Герхардт, Гомес (Майораль, 87).

Предупреждения: Арнольд, 12. Штиндль, 23. Брума, 33.

Судья: Кампка (Германия).

"Боруссия" Д - "Аугсбург" - 1:1 (0:1)

Голы: Чи Дон Вон, 33 (0:1). Дембеле, 47 (1:1).

"Боруссия": Вайденфеллер, Шмельцер, Бартра (Бендер, 46), Гинтер, Кагава (Кастро, 71), Гетце, Мерино, Вайгль, Дембеле (Шюррле, 81), Пулишич, Обамеянг.

"Аугсбург": Хитц, Ферхаг, Хинтереггер, Стафилидис, Тайгль, Гауэлеув, Байер, Моравек (Фойльнер, 73), Шмид, Чи Дон Вон (Халил Алтынтоп, 90), Кор (Качар, 78).

Предупреждения: Байер, 52. Стафилидис, 65. Кагава, 69.

Судья: Виниеманн (Германия).

"Гамбург" - "Шальке-04" - 2:1 (0:0)

Голы: Мюллер, 60 (1:0). Вуд, 82 (2:0). Авдияй, 89 (2:1).

Нереализованный пенальти: Джуру (Гамбург), 76 (вратарь)

"Гамбург": Матения, Джуру, Сакаи, Острцолек, Дуглас Сантос, Экдаль, Мюллер, Грегорич (Ласогга, 88), Костич (Спахич, 90+3), Юнг, Вальдшмидт (Вуд, 59).

"Шальке-04": Ферманн, Хеведес, Колашинац, Рахман Баба, Керер, Коноплянка (Резе, 89), Майер, Гайс (Авдияй, 69), Горецка, Бенталеб, Шепф (Жуниор Кайсара, 77).

Предупреждения: Майер, 26. Юнг, 41. Шепф, 42. Керер, 75. Бенталеб, 78. Матения, 90.

Судья: Дрес (Германия).

"Айнтрахт" - "Майнц" - 3:0 (1:0)

Голы: Хргота, 18 (1:0). Баркок, 75 (2:0). Хргота, 85 (3:0).

"Айнтрахт": Градецки, Абраам, Очипка, Чэндлер, Вальехо, Хасебе, Фабиан, Маскарель, Гачинович (Баркок, 70), Хргота (Хусти, 90), Ребич (Тарашай, 67).

"Майнц": Лессль, Брозински, Донати, Белль, Хак, Латца, Юнус Малли (Хайро, 81), Гбамен, Кордоба, Де Бласис (Зейдель, 81), Онисиво (Озтунали, 46).

Предупреждения: Хргота, 48. Ребич, 53. Маскарель, 64.

Удаление: Кордоба (Майнц), 55.

Судья: Перль (Германия)