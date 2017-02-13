16:48 | ФУТБОЛ — Германия

Дортмундская "Боруссия" не будет оспаривать наказание за поведение фанатов

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Дортмундская "Боруссия" не будет обжаловать решение дисциплинарного комитета Немецкого футбольного союза (DFB), который закрыл на один матч Южную трибуну стадиона клуба. В заявлении на официальном сайте "Боруссии" говорится, что клуб принимает наказание, из-за которого 25 тысяч болельщиков не смогут посетить матч с "Вольфсбургом". Также "Боруссия" выплатит штраф в размере 100 тысяч евро. При этом дортмундцы отмечают, что из-за закрытия трибуны пострадают невиновные фанаты.

"Боруссия" наказана за агрессивное поведение фанатов во время матча с "Лейпцигом". Болельщики дортмундцев напали на сторонников "Лейпцига", вследствие чего пострадали 10 человек.

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Материалы REN-TV

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