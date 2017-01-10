08:36 | ФУТБОЛ — Германия

Дортмундская "Боруссия" нацелилась на игрока "Арсенала"

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Полузащитник "Арсенала" Гедион Зелалем может стать игроком дортмундской "Боруссии" в зимнее трансферное окно, сообщает ESPN. По информации издания, в услугах 19-летнего хавбека, не получающего регулярной игровой практики в составе команды Арсена Венгера, заинтересован главный тренер "Боруссии" Томас Тухель.

Сам Зелалем неоднократно заявлял, что хочет играть в чемпионате Германии. В нынешнем сезоне полузащитник не провел ни одного матча в составе "Арсенала". Контракт игрока с лондонским клубом истекает летом 2017 года.

 

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Материалы REN-TV

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