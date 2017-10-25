Дортмундская "Боруссия" готова предложить контракт Болту

Восьмикратный олимпийский чемпион по легкой атлетике Усэйн Болт может начать футбольную карьеру в дортмундской "Боруссии". Ранее ямайский спринтер не раз заявлял, что хочет после завершения карьеры легкоатлета начать заниматься профессионально футболом.

Как сообщает Daily Mail, такую возможность Болту готовы предложить несколько клубов, среди которых и дортмундская "Боруссия". Генеральный директор немецкого клуба Ханс-Йоахим Ватцке подчеркнул, что ему интересно заключить на испытательный срок контракт с Болтом и на неделе он обсудит эту возможность с техническим спонсором – компанией Puma, которая также сотрудничает с 31-летним бегуном.

Напомним, Болт девять раз выигрывал золото Олимпийских игр (медали Пекина-2008 в эстафете он был лишен из-за положительной допинг-пробы партнера по команде Несты Картера). Также на его счету 11 побед на чемпионатах мира и мировые рекорды в беге на 100 и 200 метров. Последний старт в карьере у Болта состоялся на ЧМ-2017 в Лондоне. Он бежал последний этап в составе сборной Ямайки, но не смог завершить его из-за травмы.