Дорасо считает, что Рибери слишком чувствителен к критике

Бывший полузащитник сборной Франции Викаш Дорасо, который работал на телевидении консультантом и комментатором, признался, что у него были проблемы с хавбеком "Баварии" Франком Рибери в прошлом. Он вспомнил эту историю, говоря о нападении Рибери на журналиста после поражения от "Боруссии".

– У меня уже тоже были проблемы с Рибери, – цитирует Le Figaro Дорасо. – Я тогда работал на телевидении и критиковал игроков, критиковал Рибери. Возможно, я зашел слишком далеко однажды. И у нас произошла довольно жесткая ссора. Но я не считаю, что заслуживал такого отношения и подобных выходок.