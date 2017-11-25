Доменико Тедеско: "Решили, что надо выиграть второй тайм"

Главный тренер "Шальке" Доменико Тедеско после матча 13-го тура чемпионата Германии против дортмундской "Боруссии" (4:4) отметил, что команда показала невероятную игру во втором тайме.

Дортмундцы забили четыре мяча в первом тайме в период с 12-й по 25-ю минуту. На 55-й минуте судьи благодаря видеоповтору отменили гол 35-летнего защитника гостей Налду. Тем не менее, гельзенкирхенцы смогли забить еще четыре мяча, причем последний уже на 94-й минуте провел тот же Налду.

– Сложно сделать анализ после такой игры. Уверен, что оба тренеры проведут часы, чтобы собрать все ошибки, – цитирует Тедеско официальный сайт "Шальке". – Честно говоря, в перерыве я и не помышлял о том, что мы сможем добыть очко. Поэтому сейчас я, конечно, доволен. С футбольной точки зрения, второй тайм был великолепен. Отдаю должное команде.

В начальной фазе соперник нас перебегал. Все удары были точно в створ. Было непросто отвести угрозу. На этом стадионе при такой атмосфере к 25 минуте проигрывать 0:4. Это просто ад. Мы не ожидали такой стартовый состав от соперника. Это был умный ход. Поэтому пришлось достаточно быстро внести необходимые коррективы. Нам повезло после дуэли Ярмоленко Керера. Там могли быть желтая красная карточки.

В перерыве мы решили, что надо выиграть второй тайм. То, что мы смогли так вернуться, просто великолепно. Мы доказали, что у нас есть характер и ментальность. Показали настоящий спектакль. Я горжусь всей командой.