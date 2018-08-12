Доменико Тедеско подписал новый контракт с "Шальке"

Главный тренер "Шальке" Доменико Тедеско продлил контракт с клубом. Новое соглашение с 32-летним специалистом рассчитано до 30 июня 2022 года. Предыдущий контракт истекал по окончании сезона-2018/19.

Тедеско возглавил "Шальке" перед прошлым сезоном. Под его руководством команда заняла второе место в бундеслиге.