Доменико Тедеско подписал новый контракт с "Шальке"

Главный тренер "Шальке" Доменико Тедеско продлил контракт с клубом. Новое соглашение с 32-летним специалистом рассчитано до 30 июня 2022 года. Предыдущий контракт истекал по окончании сезона-2018/19.
Тедеско возглавил "Шальке" перед прошлым сезоном. Под его руководством команда заняла второе место в бундеслиге.
Tolle Neuigkeiten: Domenico #Tedesco verlängert seinen Vertrag bis 2022!– FC Schalke 04 (@s04) 12 августа 2018 г.
🔵⚪️Unser Cheftrainer hat EUCH was zu sagen👇🏻🎥 #S04 #SchalkeTag pic.twitter.com/64KIo5FnEU