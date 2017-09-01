Доменико Тедеско: "Не хотел обидеть Хеведеса, у нас с ним были хорошие отношения"

Главный тренер "Шальке" Доменико Тедеско отметил, что не хотел обидеть бывшего защитника клуба Бенедикта Хеведеса, говоря о том, что не следует останавливать того, кто хочет покинуть команду. Защитник в межсезонье перешел на правах аренды в "Ювентус".

Ранее игрок также был лишен капитанской повязки в "Шальке".

– Моя фраза относилась не к данной конкретной ситуации, я говорил обо всех игроках, которые хотят уйти из клуба, – цитирует Sport Bild слова Тедеско. – Я точно не хотел обидеть Хеведеса. Меня беспокоит то, что мои слова были интерпретированы неправильно. С самого начала у нас с ним были открытые хорошие отношения.

В прошлом сезоне Хеведес на клубном уровне во всех турнирах провел 46 игр, забил два мяча и отдал две голевые передачи.