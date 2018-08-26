Доменико Тедеско: "Мы очень хорошо играли в первые 15 минут, но в оставшееся время доминировал "Вольфсбург"

Главный тренер "Шальке" Доменико Тедеско прокомментировал поражение от "Вольфсбурга" (1:2) в первом туре чемпионата Германии.

- Мы очень хорошо играли в первые 15 минут и имели шанс открыть счет. Но в оставшееся время доминировал "Вольфсбург", - цитирует тренера официальная группа "Шальке" Вконтакте. - Поражение стало для нас большим разочарованием, однако в нашей игре были положительные моменты. Во втором тайм мы очень хорошо атаковали. Комплимент команде за упорную борьбу в меньшинстве".

Единственный мяч команды в этой игре забил Набиль Бенталеб (с пенальти).