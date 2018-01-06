Дмитрий Селюк: "Коноплянка мог бы играть в топ-клубе, если бы перешел в "Шахтер" раньше"

Футбольный агент Дмитрий Селюк уверен в том, что полузащитник "Шальке" Евгений Коноплянка мог бы выступать более успешно.

По его словам, экс-хавбек "Днепра" сумел бы лучше подготовиться к игре в Европе, если бы в свое время принял предложение о переходе в "Шахтер". Напомним, что украинце выступал в составе "днепрян" с 2006 по 2015 год.

– "Шахтер" когда-то давно хотел видеть у себя Коноплянку. Если бы Евгений стал "горняком", то сейчас мог бы играть в каком-нибудь топ-клубе, – приводит "Вголос" слова Селюка. – Дончане умеют работать с футболистами, выводить их на хороший уровень. Об этом свидетельствует история их трансферов в топ-клубы.

Да, Коноплянка перешел в "Севилью", сейчас играет в другой хорошей команде – "Шальке". Но если бы он поиграл за "Шахтер", то мог быть лучше подготовиться к европейскому этапу своей карьеры.

"Шальке" не собирается расставаться с Коноплянкой