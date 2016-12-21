19:19 21 декабря | ФУТБОЛ — Германия

Дитрих Матешиц: "Цель "Лейпцига" - место в еврокубках"

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Владелец "Лейпцига" Дитрих Матешиц отметил, что его команда намерена по окончании сезона попасть в еврокубки. Новичок бундеслиги после 15 туров делит первое место в турнирной таблице с "Баварией", с которой сыграет сегодня.

– Перед началом сезона я говорил, что будем рады месту в районе десятого, – цитирует Blick Матешица. – Теперь, конечно, попытаемся удержаться на вершине. Но мы не мечтатели и просто хотим быть как можно выше. Знаем, что первые четыре команды попадут в Лигу чемпионов, еще две – в Лигу Европы. Вот это и есть наша цель.

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