Дитмар Хаманн: "В "Ливерпуле" Клопп счастлив, словно ребенок в кондитерском магазине"

Экс-полузащитник "Баварии" Дитмар Хаманн считает, что нынешний тренер мюнхенцев Юпп Хайнкес не останется в клубе на следующий сезон. При этом победитель Лиги чемпионов-2005 исключил, что немецкую команду может возглавить главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп.

– Не думаю, что Хайнкес останется после нынешнего сезона, – приводит Welt слова Хаманна. – Никто не знает, будет ли он вообще работать в следующем году . И чем дольше ему ищут замену, тем больше я верю, что это будет тренер, который сейчас имеет контракт с другим клубом.

Не представляю, что Клопп захочет покинуть "Ливерпуль". Он нашел свое место. Там Юрген счастлив, словно ребенок в кондитерском магазине.

72-летний Юпп Хайнкес возглавил "Баварию" в октябре 2017 года после увольнения Карло Анчелотти.